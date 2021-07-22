Еще 5000 коек развернут в Алматы из-за роста случаев СOVID-19
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом будут развернуты еще пять тысяч инфекционных койко-мест. Об этом сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас в городе идет рост заболеваемости. На домашнем карантине находятся около шести тысяч пациентов, это уже идет шестикратный рост. Также увеличивается количество пациентов в реанимациях. «Дельта» штамм показал себя очень агрессивно. У нас болеют в основном молодое население, если зимой болели старше 60 лет, то «дельта» штамм не смотрит на возраст, к нам поступают пациенты, у которых нету сопутствующих заболеваний», - сказала она.
В этой связи заместителем акима города даны поручения увеличить количество койко-мест.
«На сегодня вопрос отрабатывается, мы должны к имеющимся 6090 койкам еще дополнительно подготовить около 5000 коек по городу. Койка-места будем разворачивать в наших стационарах, но ГКБ №4 и №7 будем держать для оказания экстренной помощи, это необходимо сделать. Также городской кардиоцентр будет лечить больных с КВИ с сердечными патологиями, также будем привлекать частные клиники», - отметила Лаура Мырзагали.
Она добавила, что беременные с диагнозом COVID-19 лечатся в родильном доме №4. Также койка-места будут развернуты в многофункциональном комплексе «Халык арена».
Полный список инфекционных стационаров будет позже.
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