Еще 50 человек нарушили домашний карантин в Алматы: опубликован список
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще 50 человек с «красным» статусом нарушили домашний карантин. Их выявили по «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще 50 нарушивших 14-дневный домашний карантин жителей Алматы привлечены к административной ответственности и оплатили штраф (30 МРП)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
Список нарушителей можно увидеть здесь.
Последний раз список жителей с «красным» статусом был обновлен неделю назад. Тогда было выявлено 104 нарушителей. Они привлечены к штрафу в размере 30 МРП (87 510 тенге).
Ранее заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов сообщал, в какие общественные места чаще всего пытаются пройти алматинцы с «красным» и «желтым» статусами.
По его словам, алматинцы, находящиеся на домашнем карантине, не только выходят на улицу, но и пытаются проникнуть в торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны и даже совершить авиаперелеты.
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