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Еще 40 теплых остановок планируют установить в Нур-Султане

2 Февраля 2022 14:19
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Еще 40 теплых остановок планируют установить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Общественного совета города Нур-Султан обсудили проект уточненного бюджета на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предлагается выделить по бюджетной программе 10 млрд 200 млн тенге на строительство моста Независимости, продолжение строительства улиц микрорайона Юго-Восток, на строительство сетей и дорог в жилом массиве Интернациональный, строительство моста через Есиль по улице №27, субсидирование обязательств по пассажирским перевозкам, приобретение 40 теплых остановок для 4 районов города», – сказал руководитель Управления экономики и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев, представляя документ.

По его словам, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений просит выделить 50 млн тенге для создания геоинформационного центра.

Как сообщил К. Манкараев, предлагается также выделить 14 млрд 445 млн тенге по бюджетной программе Управлению строительства на создание инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоквартирных жилых комплексов, завершение проблемных объектов с долевым участием в рамках госпрограммы «Нурлы жер», на реконструкцию здания специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции на приобретение квартир для отдельных социальных групп населения.

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#Нур-Султан   #Строительство   #Бюджет  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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