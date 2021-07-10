Еще 2087 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 717,

город Алматы - 161,

город Шымкент - 101,

Акмолинская область - 29,

Актюбинская область - 60,

Алматинская область - 41,

Атырауская область - 140,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 117,

Карагандинская область - 333,

Костанайская область - 61,

Кызылординская область - 36,

Мангистауская область - 50,

Павлодарская область - 77,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 26.

Итого выздоровевших в Казахстане - 410150.