08:21, 10 Июль 2021 | GMT +6
Еще 2087 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 717,
город Алматы - 161,
город Шымкент - 101,
Акмолинская область - 29,
Актюбинская область - 60,
Алматинская область - 41,
Атырауская область - 140,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 117,
Карагандинская область - 333,
Костанайская область - 61,
Кызылординская область - 36,
Мангистауская область - 50,
Павлодарская область - 77,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 26.
Итого выздоровевших в Казахстане - 410150.