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Еще 1887 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
31 Июля 2022 08:41

Еще 1887 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 725,

в городе Алматы - 661,

в городе Шымкент - 141,

в ВКО - 19,

в Абайской области - 24,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 188,

в Улытауской области - 24,

в Кызылординской области – 58,

в Мангистауской области - 24,

в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровело 1 310 513 человек от COVID-19.


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