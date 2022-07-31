31 Июля 2022 08:41
Еще 1887 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 725,
в городе Алматы - 661,
в городе Шымкент - 141,
в ВКО - 19,
в Абайской области - 24,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 188,
в Улытауской области - 24,
в Кызылординской области – 58,
в Мангистауской области - 24,
в Туркестанской области - 9.
Всего в стране выздоровело 1 310 513 человек от COVID-19.
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