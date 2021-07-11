Еще 1857 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 846

город Алматы - 120

город Шымкент - 78

Акмолинская область - 37

Актюбинская область - 0

Алматинская область - 8

Атырауская область - 141

Восточно-Казахстанская область - 71

Жамбылская область - 0

Западно-Казахстанская область - 65

Карагандинская область - 347

Костанайская область - 5

Кызылординская область - 25

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 58

Северо-Казахстанская область - 19

Туркестанская область - 34

Итого выздоровевших в Казахстане - 412007.



