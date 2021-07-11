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    08:15, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Еще 1857 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 846

    город Алматы - 120

    город Шымкент - 78

    Акмолинская область - 37

    Актюбинская область - 0

    Алматинская область - 8

    Атырауская область - 141

    Восточно-Казахстанская область - 71

    Жамбылская область - 0

    Западно-Казахстанская область - 65

    Карагандинская область - 347

    Костанайская область - 5

    Кызылординская область - 25

    Мангистауская область - 3

    Павлодарская область - 58

    Северо-Казахстанская область - 19

    Туркестанская область - 34

    Итого выздоровевших в Казахстане - 412007.



    Теги:
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