Еще 177 сельских округов Акмолинской области станут финансово независимыми
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Еще 177 сельских округов Акмолинской области станут финансово независимыми с 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил Президент, важным вопросом является эффективная работа госорганов на местах.
«В первую очередь это касается работы сельских акиматов. С 1 января 2018 года в 69 сельских округах области внедрен самостоятельный бюджет. С 2020 года еще 177 округов перейдут на 4-ый уровень бюджета. Однако существует проблема нехватки квалифицированных кадров в сельских округах», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы государства, эта проблема характерна и для других регионов.
«Акимату области предстоит организовать обучение акимов сел, специалистов, проработать меры по стимулированию в целях привлечения их на село, а также обеспечить доступ к скоростному Интернету и информационно-техническое обеспечение сельских акиматов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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