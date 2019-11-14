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Еще 177 сельских округов Акмолинской области станут финансово независимыми

14 Ноября 2019 19:15
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Еще 177 сельских округов Акмолинской области станут финансово независимыми

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Еще 177 сельских округов Акмолинской области станут финансово независимыми с 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил Президент, важным вопросом является эффективная работа госорганов на местах.

«В первую очередь это касается работы сельских акиматов. С 1 января 2018 года в 69 сельских округах области внедрен самостоятельный бюджет. С 2020 года еще 177 округов перейдут на 4-ый уровень бюджета. Однако существует проблема нехватки квалифицированных кадров в сельских округах», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, эта проблема характерна и для других регионов.

«Акимату области предстоит организовать обучение акимов сел, специалистов, проработать меры по стимулированию в целях привлечения их на село, а также обеспечить доступ к скоростному Интернету и информационно-техническое обеспечение сельских акиматов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область, Акимат,
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Автор:

Оксана Матасова

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