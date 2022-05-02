2 Мая 2022 10:30
Еще 11 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 5,
в Алматинской области - 2,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 2,
в Карагандинской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 291 089 человека от COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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