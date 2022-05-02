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Еще 11 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
2 Мая 2022 10:30
Еще 11 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 5,

в Алматинской области - 2,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 2,

в Карагандинской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 291 089 человека от COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



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