Еще 100 семей Павлодарской области станут участниками программы «Бақытты отбасы»
НУР-СУЛТАН - ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Булат Бакауов рассказал, как в регионе ведется жилищное строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За отчетный период (январь-октябрь 2019 года) по области введено 178 тысяч квадратных метров жилья, что на 11% выше уровня прошлого года. Завершено строительство 10 многоэтажных жилых домов. Ключи от квартир получили 272 семей и еще 1399 получат до конца года», - сообщил аким Павлодарской области в ходе пресс-конференции в СЦК.
Он проинформировал, что в районе аэропорта города Павлодара завершается строительство 55 индивидуальных жилых домов. А в Аксу за счет частных застройщиков ведется строительство 28 двухквартирных домов для многодетных семей.
«Новые возможности приобретения жилья предоставляет программа «Бақытты отбасы». Участниками этой программы в области уже стали 158 семей. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и неполные семьи. До конца года льготные займы получат еще около 100 семей. Также в этом году мы начали выдачу «жилищных сертификатов» для учителей, врачей и полицейских», - отметил Б. Бакауов.
По информации акима, в рамках поручения Президента по обеспечению жильем социально уязвимых категорий граждан из республиканского бюджета дополнительно выделено 1,2 млрд тенге.
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