ЕС запустил механизм гражданской защиты для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока
Об этом сегодня заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Она отметила: «Мы помогаем государствам-членам эвакуировать их граждан, которые хотят покинуть регион».
Механизм гражданской защиты позволяет странам ЕС и участвующим государствам координировать поддержку в условиях кризиса. С его помощью ЕС может организовывать совместные эвакуации, логистическую поддержку и распределение ресурсов для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, включая зоны вооруженных конфликтов.
Заявление Кая Каллас свидетельствует о растущей обеспокоенности в связи с ухудшением ситуации в регионе и демонстрирует решимость ЕС действовать на опережение для защиты своих граждан за рубежом.
Накануне главы МИД стран-ЕС на внеочередной встрече согласились с тем, что Тегеран не может иметь ядерное оружие и Брюссель готов внести вклад в деэскалацию напряженности между Ираном и Израилем.
Ранее стало известно, что в Израиле находится около 40 тысяч иностранных туристов.