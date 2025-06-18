ЕС запустил механизм гражданской защиты для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

Она отметила: «Мы помогаем государствам-членам эвакуировать их граждан, которые хотят покинуть регион».

Механизм гражданской защиты позволяет странам ЕС и участвующим государствам координировать поддержку в условиях кризиса. С его помощью ЕС может организовывать совместные эвакуации, логистическую поддержку и распределение ресурсов для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, включая зоны вооруженных конфликтов.

Заявление Кая Каллас свидетельствует о растущей обеспокоенности в связи с ухудшением ситуации в регионе и демонстрирует решимость ЕС действовать на опережение для защиты своих граждан за рубежом.

Накануне главы МИД стран-ЕС на внеочередной встрече согласились с тем, что Тегеран не может иметь ядерное оружие и Брюссель готов внести вклад в деэскалацию напряженности между Ираном и Израилем.

Ранее стало известно, что в Израиле находится около 40 тысяч иностранных туристов.