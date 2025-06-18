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    18:50, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    ЕС запустил механизм гражданской защиты для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

    Об этом сегодня заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

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    Фото: freepik

    Она отметила: «Мы помогаем государствам-членам эвакуировать их граждан, которые хотят покинуть регион».

    Механизм гражданской защиты позволяет странам ЕС и участвующим государствам координировать поддержку в условиях кризиса. С его помощью ЕС может организовывать совместные эвакуации, логистическую поддержку и распределение ресурсов для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, включая зоны вооруженных конфликтов.

    Заявление Кая Каллас свидетельствует о растущей обеспокоенности в связи с ухудшением ситуации в регионе и демонстрирует решимость ЕС действовать на опережение для защиты своих граждан за рубежом.

    Накануне главы МИД стран-ЕС на внеочередной встрече согласились с тем, что Тегеран не может иметь ядерное оружие и Брюссель готов внести вклад в деэскалацию напряженности между Ираном и Израилем.

    Ранее стало известно, что в Израиле находится около 40 тысяч иностранных туристов.

    Теги:
    Ближний Восток Эвакуация ЕС
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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