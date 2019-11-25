ЕС запускает три региональные программы в ЦА с бюджетом более 55 млн евро
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 ноября в столице Казахстана пройдет конференция «Усиление интеграции в Центральной Азии». Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, конференция приурочена к запуску трех региональных программ Европейского союза по развитию торговли, верховенства закона и деловой привлекательности Центральной Азии с суммарным бюджетом 55,6 млн евро.
«Мероприятие будет организовано совместно с представительством ЕС в РК, Советом Европы, Международным торговым центром и Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию с целью выработки единых подходов государственного и частного секторов стран –членов ЕАЭС и Центральной Азии для достижения сбалансированного роста нашего региона», - добавил Айбек Смадияров.
В работе форума примут участие делегации Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.
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