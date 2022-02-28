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ЕС закрыл небо для российских самолетов и разрешил поставки оружия в Украину
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - «Ещё одно табу пало»: так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение ЕС начать поставки оружия на Украину. В то же самое время Евросоюз вводит полный запрёт на полёты российских самолётов, включая и частные машины бизнесменов и олигархов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
Как отметила ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу Euronews: «Впервые в истории Европейский Союз будет финансировать приобретение и доставку оружия и другого снаряжения в страну, которая подверглась нападению».
По данным Еврокомисси и, речь идёт о планах потратить 450 млн евро на оружие и ещё 50 млн на прочие виды припасов, например медицинское оборудование.
«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для России. Мы вводим запрет на все самолёты принадлежащие России, зарегистрированные в России, находящиеся под контролем России. Они больше не смогут садиться, взлетать и следовать через воздушное пространство Европейского Союза», - отметила председатель Еврокомиссии.
Также ЕС запрещает вещание российских телеканалов RT и «Спутник», это касается и их дочерних компаний. Отдельный пакет санкций — против правительства Александра Лукашенко.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации.
Ранее ЕС включил в черный список Президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева из-за военной операции на Украине.
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