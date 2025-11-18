ЕС ужесточил нормы приостановки безвизового режима с третьими странами

Если ранее безвизовый режим можно было заморозить на срок до 9 месяцев с возможностью продления ограничений до 18 месяцев, то теперь сроки увеличены до 12 месяцев с продлением до 24. Решение вступит в силу 7 декабря.

— Совет ЕС окончательно одобрил обновление механизма приостановки безвизовых режимов для краткосрочных поездок граждан третьих государств в шенгенскую зону, — говорится в заявлении совета ЕС.

Новой причиной приостановки безвизового режима станет «невыполнение требований визовой политики ЕС», например если третья страна реализует схемы предоставления гражданства за инвестиции. Также безвизовые режимы могут быть приостановлены, если ЕС обвинит страну-партнера в «нарушениях прав человека».

Ужесточены критерии приостановки безвизового режима с третьей страной. Теперь он может быть приостановлен, если количество годовых нарушений правил въезда увеличится сразу на 30% по сравнению с предыдущим годом. Ранее этот показатель составлял 50%.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 12 октября 2025 года для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, действуют новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС.