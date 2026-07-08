ЕС утвердил новые права авиапассажиров: что изменится

Европарламент одобрил новые правила, которые расширяют права авиапассажиров: семьи смогут бесплатно выбирать соседние места, а компенсации за задержки рейсов сохранятся, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Согласно новым правилам, пассажиры с детьми смогут бесплатно бронировать соседние места в самолете. Такая же возможность будет доступна сопровождающим людей с ограниченными возможностями передвижения.

Также авиакомпании будут обязаны сразу отображать полную стоимость билета с учетом провоза ручной клади, чтобы пассажирам было проще сравнивать цены без скрытых доплат. Бесплатным также станет исправление ошибок в имени, указанном в билете.

При этом сохраняются компенсации за задержку рейсов. Если самолет прибудет с опозданием более чем на три часа по вине перевозчика, пассажиры смогут получить выплату в размере от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета. Аналогичная компенсация предусмотрена при отмене рейса, если об этом сообщили менее чем за 14 дней до вылета и ответственность лежит на авиакомпании.

Пассажиры смогут подать требование о компенсации в течение девяти месяцев. После получения заявления перевозчик обязан в течение 30 календарных дней выплатить компенсацию либо предоставить письменное объяснение причин отказа.

При этом авиакомпании освобождаются от ответственности, если задержка произошла из-за агрессивного поведения пассажиров, неблагоприятных погодных условий, стихийных бедствий, а также забастовок сотрудников аэропортов или наземных служб обслуживания.

Еще одним нововведением станет право пассажиров на альтернативную перевозку. Если авиакомпания не предложит другой вариант маршрута в течение трех часов, путешественник сможет самостоятельно организовать поездку, а перевозчик будет обязан возместить расходы в размере до 400% стоимости первоначального билета, по данным издания.

По данным издания, после их вступления в силу авиакомпаниям дадут 12 месяцев на внедрение изменений, поэтому полностью новые нормы должны заработать летом 2027 года.

Ранее Казахстан запустил новые авиарейсы в Китай и Кыргызстан.