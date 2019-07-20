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ЕС сделал заявление по захвату британского танкера Ираном
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз призывает Иран немедленно отпустить задержанное судно в Персидском заливе. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС в субботу, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Задержание иранскими властями двух судов в Ормузском проливе вызывает глубокую обеспокоенность», - говорится в заявлении.
Во внешнеполитической службе ЕС отметили, что «такое развитие событий, на фоне и без того напряжённой ситуации, сопряжено с риском дальнейшей эскалации и подрывает текущую работу по поиску способа урегулирования нынешней напряжённости».
«Мы настоятельно призываем немедленно освободить оставшееся судно и его команду и призываем к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей напряжённости. Свобода судоходства должна соблюдаться», - отмечается в документе.
Напомним, Корпус стражей Исламской Республики сообщил о задержании британского танкера в Ормузском проливе в пятницу в связи с нарушением международных морских правил.
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