ЕС сделал заявление по захвату британского танкера Ираном

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз призывает Иран немедленно отпустить задержанное судно в Персидском заливе. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС в субботу, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержание иранскими властями двух судов в Ормузском проливе вызывает глубокую обеспокоенность», - говорится в заявлении.

Во внешнеполитической службе ЕС отметили, что «такое развитие событий, на фоне и без того напряжённой ситуации, сопряжено с риском дальнейшей эскалации и подрывает текущую работу по поиску способа урегулирования нынешней напряжённости».

«Мы настоятельно призываем немедленно освободить оставшееся судно и его команду и призываем к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей напряжённости. Свобода судоходства должна соблюдаться», - отмечается в документе.

Напомним, Корпус стражей Исламской Республики сообщил о задержании британского танкера в Ормузском проливе в пятницу в связи с нарушением международных морских правил.