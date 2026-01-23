РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:10, 23 Январь 2026 | GMT +5

    ЕС ратифицирует соглашение о тарифах с США после отказа Трампа от новых пошлин

    На экстренном саммите в Брюсселе участники ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о тарифах с США, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    ЕС ратифицирует соглашение о тарифах с США после отказа Трампа от новых пошлин
    Фото: Anadolu

    Соглашение, подписанное в июле 2025 года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, предусматривает 15% пошлины на весь европейский экспорт в США в обмен на нулевые пошлины для американских товаров.

    В рамках соглашения ЕС также обязался закупить у США энергоресурсы на €750 млрд в ближайшие три года и осуществить крупные инвестиции в американскую экономику.

    Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что решение Трампа отказаться от введения новых тарифов против стран ЕС стало «шагом в правильном направлении». По его словам, новые пошлины были бы несовместимы с уже подписанным соглашением о тарифах.

    — Целью должна быть стабилизация торговых отношений между ЕС и США. Но ЕС намерен твердо отстаивать свои интересы, — отметил Кошта, подчеркнув готовность активно сотрудничать с США по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности по Украине

    Он напомнил, что ЕС и США долгое время были партнерами и союзниками, которые строили «трансатлантическое сообщество, основанное на ценностях».

    — Мы считаем, что между союзниками и партнерами должны поддерживаться отношения в сердечном и уважительном духе. У Европы и США общая заинтересованность в безопасности Арктики, в совместных действиях в рамках НАТО, — подчеркнул глава Евросовета.

    Кошта также отметил, что Дания и Гренландия имеют полную поддержку ЕС и только народы этих стран вправе принимать решения по собственным делам, а дальнейшие действия Европейского союза будут исходить из этого принципа.

    Напомним, после объявления США о возможном введении новых тарифов в ответ на сопротивление передачи Гренландии Америке, ведущая политическая партия ЕС — Европейская народная партия, в которую входит фон дер Ляйен, заявила о намерении отказаться от ратификации соглашения о тарифах.

    Ранее сообщалось, что в центре внимания неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе стала выработка новых подходов стран-членов в отношениях с США. Недавние заявления Трампа о претензиях на Гренландию и намерения ввести пошлины на отдельные страны ЕС, вызвали в Брюсселе разную реакцию.

    Теги:
    Пошлины Евросоюз Бельгия Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают