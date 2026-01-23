ЕС ратифицирует соглашение о тарифах с США после отказа Трампа от новых пошлин

Соглашение, подписанное в июле 2025 года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, предусматривает 15% пошлины на весь европейский экспорт в США в обмен на нулевые пошлины для американских товаров.

В рамках соглашения ЕС также обязался закупить у США энергоресурсы на €750 млрд в ближайшие три года и осуществить крупные инвестиции в американскую экономику.

Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что решение Трампа отказаться от введения новых тарифов против стран ЕС стало «шагом в правильном направлении». По его словам, новые пошлины были бы несовместимы с уже подписанным соглашением о тарифах.

— Целью должна быть стабилизация торговых отношений между ЕС и США. Но ЕС намерен твердо отстаивать свои интересы, — отметил Кошта, подчеркнув готовность активно сотрудничать с США по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности по Украине

Он напомнил, что ЕС и США долгое время были партнерами и союзниками, которые строили «трансатлантическое сообщество, основанное на ценностях».

— Мы считаем, что между союзниками и партнерами должны поддерживаться отношения в сердечном и уважительном духе. У Европы и США общая заинтересованность в безопасности Арктики, в совместных действиях в рамках НАТО, — подчеркнул глава Евросовета.

Кошта также отметил, что Дания и Гренландия имеют полную поддержку ЕС и только народы этих стран вправе принимать решения по собственным делам, а дальнейшие действия Европейского союза будут исходить из этого принципа.

Напомним, после объявления США о возможном введении новых тарифов в ответ на сопротивление передачи Гренландии Америке, ведущая политическая партия ЕС — Европейская народная партия, в которую входит фон дер Ляйен, заявила о намерении отказаться от ратификации соглашения о тарифах.

Ранее сообщалось, что в центре внимания неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе стала выработка новых подходов стран-членов в отношениях с США. Недавние заявления Трампа о претензиях на Гренландию и намерения ввести пошлины на отдельные страны ЕС, вызвали в Брюсселе разную реакцию.