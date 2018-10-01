ЕС приступает к расширению сотрудничества с Азией

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Министры иностранных дел ЕС одобрили в понедельник на заседании в Люксембурге стратегию по взаимодействию Европы и Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта стратегия будет предложена предстоящему саммиту Азия-Европа (АСЕМ) 18-19 октября», - отмечают в пресс-службе Совета ЕС.

В основе решений лежит совместное коммюнике верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и Европейской комиссии от 19 сентября.

В выводах Совета ЕС подчеркивается, что Евросоюз намерен укреплять устойчивую, всеобъемлющую и основанную на правилах взаимосвязанность с Азией, что будет способствовать инвестициям и торговле.

В Евросоюзе такой подход называют «европейским», который основан на высоких стандартах социальной защиты и охраны окружающей среды, а также вдохновлен примером внутреннего рынка ЕС.

Это позволит странам-партнерам достичь более высокого уровня качества жизни, гарантируя при этом уважение прав личности. Совет ЕС также призвал к укреплению сотрудничества между ЕС и Азией на региональном уровне.

Напомним, ранее управляющий директор по России, странам Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь заявил, что в стратегии ЕС по расширению сотрудничества Европы и Азии Казахстан будет играть центральную роль.