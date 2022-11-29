ЕС предложит увеличить использование переработанных продуктов

29 Ноября 2022, 08:54

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская комиссия планирует объявить на этой неделе предложения по сокращению отходов и переработке упаковок пластиковых бутылок для напитков. Предложение также включает повторное использование стаканчиков на вынос и упаковок, используемых для онлайн-доставки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В предложении подчеркивается, что около 40 % пластика и 50 % бумаги, потребляемых в Евросоюзе, используются для упаковки, при этом упаковка в целом составляет 36 % твердых бытовых отходов.

Предложение ЕС имеет целевые показатели утилизации на уровне 65 % к 2025 году и 70 % к 2030 году.

Тем не менее, это устанавливает новые целевые показатели для переработанного содержимого в различных пластиковых упаковках.

К 2030 году показатели составят 30 % для пластиковых бутылок для напитков и для контактно-чувствительной упаковки, такой как пищевая упаковка из полиэтилентерефталата (ПЭТ), 10 % для контактно-чувствительной упаковки, не изготовленной из ПЭТ, и 35 % для другой пластиковой упаковки.

К 2040 году показатели вырастут до 50 % для упаковки, чувствительной к контакту, и 65 % для другой упаковки.

Предложение, которое, вероятно, будет представлено в среду, потребует одобрения Европейского парламента и Европейского совета, группы из 27 правительств ЕС, для вступления в силу закона и, вероятно, будет подвергнуто некоторым изменениям.

Фото: REUTERS/Philippe Wojazer