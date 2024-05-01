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    15:52, 01 Май 2024 | GMT +6

    ЕС отмечает 20-летие с момента своего крупнейшего расширения

    Евросоюз
    Фото: pixabay.com

    По случаю 20-летней даты принятия в состав Евросоюза десяти новых государств, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал специальное заявление, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    — Двадцать лет назад европейская семья приняла десять новых государств-членов, что стало смелым шагом, который еще больше воссоединил Европу после десятилетий разногласий после Второй мировой войны, отметил Ж.Боррель. — Это была самая большая волна расширения ЕС. Воссоединение континента, стремящегося к свободе людей, миру, стабильности и процветанию. Однако наша работа по воссоединению континента еще не завершена, подчеркнул глава Европейской службы внешних действий.

    По его мнению, Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с Европейским союзом.

    — Расширение ЕС — преобразующая политика, укрепляющая безопасность, справедливость и демократию, одновременно повышая уровень жизни европейцев. ЕС и кандидаты сотрудничают в сфере безопасности и обороны, чтобы мы могли вместе и лучше решать многочисленные геополитические проблемы. Будущим государствам-членам необходимо укреплять свои демократические институты и защищать права человека и основные свободы. ЕС также работает над своим реформированием, готовясь сегодня к Союзу завтрашнего дня. Мы стремимся не просто к более крупному, но и к более сильному, способному Союзу, способному поддерживать и распространять наши общие ценности по всему миру, — заявил европейский дипломат.

    Теги:
    Евросоюз Европа Политика ЕС Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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