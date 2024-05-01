ЕС отмечает 20-летие с момента своего крупнейшего расширения

По случаю 20-летней даты принятия в состав Евросоюза десяти новых государств, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал специальное заявление, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

— Двадцать лет назад европейская семья приняла десять новых государств-членов, что стало смелым шагом, который еще больше воссоединил Европу после десятилетий разногласий после Второй мировой войны, отметил Ж.Боррель. — Это была самая большая волна расширения ЕС. Воссоединение континента, стремящегося к свободе людей, миру, стабильности и процветанию. Однако наша работа по воссоединению континента еще не завершена, подчеркнул глава Европейской службы внешних действий.

По его мнению, Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с Европейским союзом.