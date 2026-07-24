ЕС оштрафовал Google на 890 млн евро за нарушение цифровых правил

Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение требований Акта о цифровых рынках (DMA), завершив расследование, начатое в марте 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

По данным регулятора, компания предоставляла преимущество собственным сервисам — Google Shopping, Google Hotels и Google Flights — в результатах поиска, одновременно ограничивая видимость конкурентов. Кроме того, Google препятствовала разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных способах оплаты и более выгодных предложениях за пределами магазина приложений.

Еврокомиссия обязала компанию в течение 60 дней устранить нарушения. В противном случае Google грозят дополнительные штрафы в размере до 5% мирового оборота.

В Google не согласились с решением. Президент компании по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что изменения, которых требует ЕС, ухудшат качество сервисов и негативно скажутся на европейских пользователях и бизнесе. Компания уже начала тестировать изменения, однако пока не сообщила, будет ли обжаловать штраф.

Решение Брюсселя может усилить напряженность в отношениях между ЕС и США. Администрация Дональда Трампа ранее критиковала европейское регулирование американских технологических компаний и готовит новый пакет торговых пошлин после истечения срока действия действующего торгового режима.

Ранее сообщалось, что суд Европейского союза оставил в силе штраф для Google в размере 4,1 млрд евро. Отмечалось, что компания использовала популярность операционной системы Android для блокировки конкурентов. В частности, Google обязывала производителей смартфонов в обязательном порядке предустанавливать поисковое приложение Google Search и браузер Chrome в обмен на лицензию на магазин приложений Google Play.