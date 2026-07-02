Суд Европейского союза оставил в силе штраф для Google в размере 4,1 млрд евро

Американская корпорация Alphabet, владеющая компанией Google, окончательно проиграла судебный спор против Антимонопольного ведомства Европейского союза. Высший судебный орган Европы подтвердил законность наложения рекордного штрафа в размере 4,1 млрд евро, передает собственный корреспондент Kazinform в ЕС.

Разбирательство, длившееся восемь лет, завершилось решением Суда Европейского союза (CJEU) в Люксембурге. Высшая инстанция отклонила апелляцию техногиганта, признав правомерными выводы Европейской комиссии о злоупотреблении Google доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем.

Изначально Еврокомиссия оштрафовала Google в 2018 году на еще более крупную сумму — 4,34 млрд евро. Регулятор установил, что компания использовала популярность операционной системы Android для блокировки конкурентов.

В частности, Google обязывала производителей смартфонов: в обязательном порядке предустанавливать поисковое приложение Google Search и браузер Chrome в обмен на лицензию на магазин приложений Google Play.

Кроме того, отказываться от продажи устройств, работающих на альтернативныхверсиях Android.

В 2022 году суд первой инстанции незначительно снизил сумму взыскания до 4,1 миллиарда, признав большинство обвинений обоснованными. Нынешний вердикт высшего суда поставил в этом деле окончательную точку.

— Апелляция, поданная Google и ее материнской компанией Alphabet на решение Генерального суда, отклонена. Таким образом, штраф за злоупотребление доминирующим положением Google Search в контексте операционной системы Android полностью подтвержден, — говорится в официальном заявлении судей.

В официальном заявлении представители Google выразили разочарование решением суда. В компании подчеркнули, что вердикт не учитывает многомиллиардные инвестиции корпорации в развитие Android как открытой, совместимой и бесплатной операционной системы для всех.

— В любом случае мы изменили наши соглашения еще в 2018 году, чтобы соответствовать первоначальному решению Еврокомиссии. Мы по-прежнему сосредоточены на инновациях и открытости для наших пользователей, партнеров и разработчиков, — отметили в Google.

Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем Big Tech-сектор может столкнуться с новыми санкциями. Сейчас деятельность платформ жестко регулируется вступившим в силу европейским Законом о цифровых рынках (DMA), который направлен на пресечение недобросовестной конкуренции со стороны ИТ-гигантов еще на этапе предоставления услуг.