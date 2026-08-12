ЕС направит два млн евро на помощь Колумбии после разрушительного землетрясения

Евросоюз выделит Колумбии два млн евро на поддержку наиболее пострадавших от разрушительного землетрясения районов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает поддерживать Колумбию там, где это возможно, после разрушительного землетрясения.

Европейский союз выделит Колумбии 2 млн евро в поддержку наиболее пострадавших районов после разрушительного землетрясения, которое произошло в южноамериканской стране в воскресенье, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в онлайн-заявлении (источник на английском языке).

— Пока продолжаются поисково-спасательные операции, ЕС оказывает Колумбии поддержку всюду, где это возможно, — сказала она в заявлении, опубликованном во вторник.

Глава исполнительного органа ЕС добавила, что Колумбия задействовала механизм гражданской защиты союза, который предназначен для объединения ресурсов 27 государств-членов и оперативного оказания помощи стране, которая его активировала.

Сильнее всего от стихии пострадали Кали, Перейра, Манисалес и Кибдо. Спасатели продолжают поисковые работы и пытаются найти выживших под завалами.

Помимо помощи ЕС, Испания выделит Колумбии €1 млн на удовлетворение наиболее срочных потребностей. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, «Испания через свое агентство по [международному] сотрудничеству немедленно» выделяет «первый пакет [помощи] в размере €1 млн для удовлетворения самых насущных потребностей после землетрясения в братской Колумбии». Среди прочего Мадрид направит в республику медикаменты.

Глава МИД отметил, что посольство и консульство Испании в Колумбии работают в полном объеме. Как указал дипломат, пока у властей нет сведений о возможных пострадавших испанцах в результате землетрясения. При этом Альбарес добавил, что после удара стихии власти не могут связаться с 75 подданными королевства.

Напомним, что землетрясение произошло 10 августа на западе Колумбии. По данным Геологической службы Колумбии, его магнитуда составила 7,4. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко.

Подземные толчки привели к разрушению и повреждению зданий в ряде городов, в том числе Кали, Перейре и Манисалесе. Спасательные операции продолжаются.

Ранее число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 220 человек.