ЕС напомнил Грузии о приостановке процесса евроинтеграции

Процесс евроинтеграции Грузии фактически приостановлен. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС, передает собственный корреспондент Kazinform.

- ЕС напоминает Грузии, что процесс ее вступления в ЕС де-факто приостановлен и призывает власти Грузии возобновить выполнение своих обязательств на пути к евроинтеграции, - говорится в сообщении.

Заявление сделано на фоне принимаемого в парламенте Грузии пакета законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». 4 сентября парламент Грузии во втором чтении принял этот пакет.

Ранее Евросоюз высказывался относительно решения парламента Грузии по поводу преодоления вето президента республики на закон о прозрачности иностранного влияния.