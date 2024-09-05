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    22:45, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    ЕС напомнил Грузии о приостановке процесса евроинтеграции

    Евросоюз
    Фото: freepik

    Процесс евроинтеграции Грузии фактически приостановлен. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС, передает собственный корреспондент Kazinform.

    - ЕС напоминает Грузии, что процесс ее вступления в ЕС де-факто приостановлен и призывает власти Грузии возобновить выполнение своих обязательств на пути к евроинтеграции, - говорится в сообщении.

    Заявление сделано на фоне принимаемого в парламенте Грузии пакета законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». 4 сентября парламент Грузии во втором чтении принял этот пакет.

    Ранее Евросоюз высказывался относительно решения парламента Грузии по поводу преодоления вето президента республики на закон о прозрачности иностранного влияния.

    Теги:
    Евросоюз В мире Грузия Мировые новости
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
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