ЕС намерен установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов

2 Декабря 2022, 12:05

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный орган ЕС попросил 27 стран-членов ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот план, использующий влияние страховой и судоходной отраслей ЕС, является частью усилий Запада по ограничению нефтяных доход Москвы при сохранении стабильных мировых цен на нефть.

Если ЕС согласится на ограничение цен, то странам «Большой семерки» – Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – затем необходимо будет подписать его. «Большая семерка» и Австралия намерены ввести беспрецедентные санкции к тому времени, когда после выходных начнется европейское эмбарго на импорт российской нефти морским путем.

Ни один член ЕС не высказал возражений против плана в четверг. Только Польша попросила дополнительное время для рассмотрения этого вопроса, чье решение будет принято не раньше пятницы.

Польша была в центре длительных переговоров в Брюсселе в течение последних 10 дней. Хотя польские официальные лица ясно дали понять, что поддерживают план и не хотят затягивать введение механизма, они настаивали на том, чтобы предельная цена была установлена намного ниже той, по которой продается российская нефть.

Уровень 60 долларов за баррель установил бы цены на российскую нефть значительно ниже международного эталона, называемого Brent, который в четверг торговался на уровне около 87 долларов за баррель.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил в четверг, что США поддерживают пересмотр цены каждые два месяца. Он сообщил: «Главное, что нужно помнить, это то, что мы начинаем с 60, но у нас есть возможность сдвинуть предельную цену, чтобы в дальнейшем использовать предельную цену для ограничения доходов России с течением времени».

В дополнение к предлагаемому ограничению в понедельник вступает в силу отдельное эмбарго ЕС на импорт сырой нефти, перевозимой российскими судами.

Россия пригрозила отказаться продавать свою нефть по ценам ниже предельных, что может привести к изъятию значительной части поставок с рынка и повышению цен во всем мире. Но на прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что в угрозах Москвы может быть место для маневра. Он сообщил: «Такое ощущение, что они просто пытаются принять решение ради решения. Пока мы исходим из директивы президента [Владимира] Путина о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут потолок и присоединятся к нему. Конечно, мы должны все проанализировать, прежде чем формулировать позицию».

Многие продажи российской нефти, вероятно, смогут продолжаться без соблюдения нового ценового ограничения, если Россия и ее покупатели в Азии и других странах будут использовать суда, страхование и финансирование за пределами юрисдикции G-7. Трейдеры говорят, что ограничение может подтолкнуть российскую нефть к так называемому теневому флоту танкеров, которые поддерживают поток иранской нефти в нарушение санкций США.

Чиновники администрации Байдена заявили, что их устраивает, что Россия продает свою нефть за пределами ограничения. По их словам, использование незападных транспортных, страховых и банковских услуг, вероятно, обойдется России дороже.

Тем не менее, Москва после понедельника не сможет продавать свою морскую нефть в Европу, на один из своих крупнейших рынков. Трейдеры говорят, что есть признаки того, что Россия изо всех сил пытается найти покупателей на более чем миллион баррелей сырой нефти в день, которые в настоящее время продаются в ЕС.

Фото: YEGOR ALEYEV/TASS/ZUMA PRESS