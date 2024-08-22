ЕС исключает вакцинацию населения против оспы обезьян

Европейские органы здравоохранения отказываются от каких-либо дополнительных мер в рамках борьбы с новой разновидностью вируса оспы обезьян, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

По данным Euronews, риск заболевания для широкой общественности в Европе оценивается как низкий. В Евросоюзе не видят необходимости в дополнительных мерах на пограничном контроле или вакцинации на уровне всего сообщества.

Комитет Еврокомиссии по вопросам безопасности в сфере здравоохранения пришел к этому выводу после встречи с экспертами Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейским агентством лекарственных средств. Заседание проходило в режиме видеоконференции и включало участие представителей Всемирной организации здравоохранения и Африканского центра по контролю за заболеваниями.

Представитель Европейской комиссии сообщил Euronews, что ситуация в области общественного здравоохранения на данный момент не требует чрезвычайных мер. Однако Комитет подчеркнул важность скоординированного подхода и необходимости продолжать внимательно следить за ситуацией.

На прошлой неделе ВОЗ объявила оспу обезьян (mpox) чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения из-за вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и соседних африканских странах.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также предупредил о высоком риске увеличения числа завозных случаев оспы обезьян в связи с распространением вируса в Африке. Эксперты считают, что воздействие вируса на Европу пока невелико, но рекомендуют повышать осведомленность населения, проводить тестирование и отслеживать контакты заболевших.

Специалисты предупреждают, что вирус оспы обезьян может передаваться не только от инфицированных животных, но и от человека к человеку через секс или воздушно-капельным путем. Опасны также зараженные вирусом предметы, такие как полотенца или постельное белье.

Ранее сообщалось, что в 116 странах зарегистрировано более 99 тысяч подтвержденных случаев оспы обезьян.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на континенте в связи с активным распространением более заразного штамма оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Вирус начал распространяться в соседние страны, поэтому вспышка признана «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (PHEIC) — это самый высокий уровень тревоги.