ЕС и Великобритания согласовали соглашение по Brexit

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - ЕС и Лондон согласовали соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений», - написал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twitter.

На саммите ЕС, который проходит 17-18 октября, он рекомендует лидерам стран-участниц Евросоюза одобрить сделку.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон также написал в Twitter о достижении договоренности по выходу из ЕС.

«У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль, теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам», - поделился он.