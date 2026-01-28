ЕС и Индия заключили историческое торговое соглашение

Документ был подписан 27 января 2026 года в Дели во время визита лидеров Евросоюза — президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

Соглашение создает одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, охватывающую рынок с населением около 2 миллиардов человек.

Европейские эксперты называют договор ЕС и Индии «сделкой века». Согласно официальному заявлению сторон, пошлины будут отменены или существенно снижены на 96% всех категорий товаров.

Для европейских производителей это означает долгожданный доступ на закрытый ранее рынок Индии. В частности, пошлины на европейские автомобили, которые достигали 110%, в ближайшие годы упадут до 10%. Взамен Индия получает практически беспрепятственный доступ для своего текстиля, фармацевтики и сельскохозяйственной продукции на рынок 27 стран ЕС.

Процесс ратификации соглашения парламентами стран-участниц начнется в ближайшие месяцы. Ожидается, что сделка полностью вступит в силу до конца 2026 года.

По прогнозам экономистов, реализация FTA ЕС — Индия позволит увеличить взаимный товарооборот между сторонами на 30–40% уже в первые три года.

Ранее Kazinform сообщал, что Индия стала четвертой экономикой мира, обогнав по темпам роста большинство стран G7.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также подчеркнул, что Казахстан и Индия активно сотрудничают во многих сферах.