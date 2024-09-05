ЕС финансирует принудительную высылку сирийских беженцев на родину - Human Rights Watch

Сирийские беженцы, пытающиеся добраться до Кипра из Ливана, насильно высылаются на родину ливанскими властями, которых финансирует ЕС. Это утверждается в опубликованном в среду докладе организации Human Rights Watch, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Кипрская береговая охрана способствует этим насильственным высылкам, отправляя беженцев обратно в Ливан, а ЕС вливает деньги в ливанские вооруженные силы, систематически нарушающие права человека, говорится в докладе.

— Несмотря на то, что европейские доноры на словах говорят об обязательствах в области прав человека, финансирование Европой ливанских силовых структур для охраны границ продолжается, в то время как те же самые службы занимаются неправомерным выдворением сирийских беженцев, — говорится в докладе.

Выводы, сделанные базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией, основаны на фото- и видеоматериалах, данных слежения за самолетами и лодками, а также свидетельствах 16 сирийских беженцев и просителей убежища, пытавшихся покинуть Ливан.

- Это не только вопиющее нарушение права на обращение за международной защитой — а это их право, и в этом им было категорически отказано как кипрскими, так и ливанскими властями, — их также избивали, надевали наручники, произвольно задерживали и подвергали бесчеловечному обращению. Из 16 беженцев 15 подверглись нарушениям прав человека со стороны ливанских или кипрских властей, в том числе задержаниям, избиениям и словесным оскорблениям. Одиннадцать из них были насильно возвращены в Сирию ливанскими вооруженными силами. По возвращении в Сирию беженцы подвергаются произвольным задержаниям, исчезают, а иногда и погибают, — отмечает сотрудница Human Rights Watch Надя Хардман.

По словам Хардман, действия кипрских и ливанских властей являются явным нарушением правового принципа «невыдворения», который запрещает государству депортировать любого человека в страну, где он может столкнуться с жестоким или унижающим достоинство обращением.

В Ливане, который принимает самое большое в мире число беженцев на душу населения, включая 1,5 миллиона сирийских беженцев, условия жизни для них значительно ухудшились в последние годы на фоне роста враждебности.

Резкий рост числа сирийских беженцев, нелегально пересекающих границу Кипра, страны ЕС, был зафиксирован в апреле на фоне усиления региональной нестабильности, что заставило кипрские власти приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища.

В ответ на это ЕС в мае выделил Ливану финансовый пакет в размере 1 миллиарда евро на период до 2026 года, включая средства на оснащение и обучение ливанских вооруженных сил, чтобы они могли лучше контролировать границу.