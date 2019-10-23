Ержан Жиенбаев назначен замруководителя Администрации Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Ержана Жиенбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Назначить Жиенбаева Ержана Нурлановича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.
Ержан Жиенбаев родился в 1981 году в городе Алматы.
С 2002 по 2005 годы трудился в системе Министерства финансов РК. С 2005 года работает в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2012 по 2013 годы - заместитель заведующего отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2013 по 2019 годы занимал должность заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.
В июле 2019 года был назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.
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