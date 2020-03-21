Ержан Нурлыбаев: Слухи о двух случаях заболевания коронавирусом в Темиртау – ложь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошел онлайн-брифинг по ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Руководитель управления здравоохранения области Ержан Нурлыбаев доложил о состоянии инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По-прежнему в Карагандинской области зарегистрировано 2 случая коронавирусной инфекции. Пациенты изолированы и находятся в инфекционном отделении. Состояние обоих пациентов расценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

Начальник управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев сообщил о ложных сообщениях, которые распространяются в социальных сетях.

«Акцентирую ваше внимание, что появившиеся слухи, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах о том, что в г. Темиртау зарегистрированы 2 случая заражения коронавирусной инфекцией – это ложь! Ежедневно мы встречаемся с вами для того, чтобы вы имели только достоверные сведения об изменениях эпидситуации.

Руководитель ведомства еще раз призывал жителей региона не верить сомнительной информации, распространяемой без ссылки на официальный первоисточник. А также не поддаваться панике, не распространять фейки. Так как за это грозит уголовная ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан

В Карагандинской области на карантине с круглосуточным наблюдением находятся 124 человека. На домашнем карантине находится 31 человек, под медицинским наблюдением без самоизоляции – 249 человек, на дистанционном мониторинге (ежедневный обзвон) 277 человек.

Для тех, кто находится на домашнем карантине, в приложении Damumed появилась новая функция для мониторинга своего состояния на домашнем карантине. Пользователь ежедневно заполняет информацию о своем здоровье, которая сразу поступает его лечащему врачу.

Более того, в приложении каждый пользователь может пройти онлайн тест. Он состоит в том, что, ответив на ряд вопросов о наличии или отсутствии у вас симптомов, присущих коронавирусной инфекции, можно определить - стоит ли вам беспокоиться и вызвать врача, или нет. Данные функции уже доступны в новом обновлении.

Также он доложил ситуацию с поставкой масок.

«Что касается масок. Они продолжают поступать в социальные аптеки от местного производителя. Вчера было завезено 18 500 единиц. Также социальные аптеки в плановом порядке обеспечиваются дезинфицирующими средствами. Очередная поставка будет произведена в четверг 26 марта», - проинформировал Ержан Нурлыбаев.