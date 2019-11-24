Ержан Максим занял второе место на Eurovision Junior 2019

ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ – На Детском Евровидении завершилось голосование участников и зрителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно голосованию, победителем стала исполнительница из Польши Вики Габор.

Казахстанец Ержан Максим стал вторым – таковы итоги зрительского голосования. Наш соотечественник лидировал с большим отрывом после голосования жюри, однако, голосование зрителей, к сожалению, внесло свои коррективы.









Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.

Финал детского Евровидения состоялся в польском городе Гливице.