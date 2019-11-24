Ержан Максим выступил на Детском Евровидении-2019

ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Ержан Максим выступил в финале Junior Eurovision 2019 в польском городе Гливице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.





«Я думаю, что она мне очень подходит. В клипе я исполнил роль волшебника, который помогает маленькой девочке воплотить мечту стать принцессой. Это был мой первый клип», - рассказывал Ержан Максим перед поездкой в Польшу.











Напомним, финал Детского Евровидения стартовал сегодня в Польше.

Казахстан на конкурсе представляет юный казахстанский артист Ержан Максим. На престижном конкурсе казахстанец защищает не только честь своей страны, но и представляет весь тюркский мир.

После торжественной церемонии открытия Евровидения стало известно, что Е. Максим выступает под десятым номером. Вчера было открыто и голосование за участников конкурса.

Несмотря на внимание мира к конкурсу в целом и к своей персоне в частности, Ержан заявил о том, что уверен в своих силах и волнуется за результат.

Зато, по ее собственным признаниям, за сына сильно переживает мама мальчика Гульмира. Как выяснилось в беседе с журналистами, переживания за выступление сына мешают женщине спать по ночам. Гульмира обратилась ко всем казахстанцам с просьбой поддержать юного певца.



