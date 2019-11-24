-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 08:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ержан Максим уверен в себе перед финалом Junior Eurovision
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский юный певец Ержан Максим, представляющий нашу страну на Junior Eurovision , рассказал о своих эмоциях перед финалом конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я не волнуюсь, я всегда такой», - сказал Ержан Максим, отвечая на вопросы корреспондента 24kz .
Он также рассказал о репетиции.
«Генеральная репетиция проходит хорошо. Я не волнуюсь. Честно говоря, я уверен в себе. Дорогие мои зрители, казахстанцы, проголосуйте за меня. Голосование уже открыто на сайте junioreurovision.tv. И после выступления вы можете проголосовать еще раз в течение 15 минут. На счет конкурентов могу сказать, хорошо поет участник от Украины, Австралии очень хорошо, в целом, все соперники сильные», - отметил юный певец.
Напомним, 24 ноября в Польше стартует конкурс Junior Eurovision 2019, в котором принимает участие юный казахстанец Ержан Максим, а проголосовать за нашего исполнителя можно уже сейчас .
Независимо от того, где вы находитесь, можно голосовать уже в ночь с 22 на 23 ноября, в 01:00, на сайте junioreurovision.tv. Для этого необходимо выбрать из списка Ержана и еще двух других участников, нажать кнопку «Принять голос»/ «Голосовать». Голосование временно закроется до начала шоу 24 ноября в 21:00, а затем вновь откроется на 15 минут, и у вас снова появится возможность отдать свой голос.
Сегодня в 21:00 телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире конкурс Junior Eurovision Song Contest.
- Казахстанcкие мастера создали костюмы для оперы «Трубадур» в Италии
- Прошел семинар-тимбилдинг «Turkistan media talks: СМИ и трансформация»
- Правительственная группа встретилась с жителями Фёдоровского района Костанайской области
- Павлодарская молодёжь помогает ветеранам войны и труженика тыла
- Биржан Нурымбетов встретился с участником программы «Еңбек» в Костанайской области
- Молодежь Семея напоила горячим чаем коммунальщиков
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана