Ержан Максим уверен в себе перед финалом Junior Eurovision

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский юный певец Ержан Максим, представляющий нашу страну на Junior Eurovision , рассказал о своих эмоциях перед финалом конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не волнуюсь, я всегда такой», - сказал Ержан Максим, отвечая на вопросы корреспондента 24kz .

Он также рассказал о репетиции.

«Генеральная репетиция проходит хорошо. Я не волнуюсь. Честно говоря, я уверен в себе. Дорогие мои зрители, казахстанцы, проголосуйте за меня. Голосование уже открыто на сайте junioreurovision.tv. И после выступления вы можете проголосовать еще раз в течение 15 минут. На счет конкурентов могу сказать, хорошо поет участник от Украины, Австралии очень хорошо, в целом, все соперники сильные», - отметил юный певец.

Напомним, 24 ноября в Польше стартует конкурс Junior Eurovision 2019, в котором принимает участие юный казахстанец Ержан Максим, а проголосовать за нашего исполнителя можно уже сейчас .

Независимо от того, где вы находитесь, можно голосовать уже в ночь с 22 на 23 ноября, в 01:00, на сайте junioreurovision.tv. Для этого необходимо выбрать из списка Ержана и еще двух других участников, нажать кнопку «Принять голос»/ «Голосовать». Голосование временно закроется до начала шоу 24 ноября в 21:00, а затем вновь откроется на 15 минут, и у вас снова появится возможность отдать свой голос.

Сегодня в 21:00 телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире конкурс Junior Eurovision Song Contest.