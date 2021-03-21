Ержан Максим стал гостем фестиваля искусств «Туркестан: көне мен келешек көрісі»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в городском Дворце школьников прошел гала-концерт фестиваля искусств «Туркестан: көне мен келешек көрісі». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В торжественном мероприятии областного фестиваля, организованного по инициативе главы региона Умирзака Шукеева, принял участие заместитель акима области Сакен Калкаманов. Победителей конкурса наградили специальными дипломами. Победитель 6-го сезона музыкального шоу «Голос. Дети», призер Международного детского конкурса песни «Junior Evrovision» Ержан Максим стал почетным гостем областного конкурса юных талантов.

Фестиваль искусств, прошедший под эгидой областного управления развития человеческого потенциала, организован с целью выявления молодых талантов, творческих коллективов области, эффективного проведения и поддержки внешкольного времени учащихся.

Напомним, в начале этого года в областном центре в музыкальной школе «Ақ жайық» стартовал фестиваль искусств «Туркестан: көне мен келешек көрісі». Фестиваль прошёл в 16 районах области без зрителей.

В городах и районах выступили около 3000 молодых артистов.

фестиваля искусств «Туркестан: көне мен келешек көрісі».

Молодые дарования отобранные из городских и районных образовательных учреждений соревновались в нескольких номинациях. Среди них - около 100 оркестров народных инструментов из Толебийского, Ордабасинского районов, более 120 танцоров из города Туркестана и Сайрамского района, около 20 исполнителей традиционных песен, 10 ансамблей скрипачей и около 10 аккордеонистов.



