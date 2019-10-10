Ержан Максим рассказал о своей мечте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Юный казахстанский певец Ержан Максим на презентации своей конкурсной песни для «Евровидения» рассказал о своей мечте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу стать как Андреа Бочелли, даже больше (итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки – прим. авт.). Вообще мне нравится классика», - говорит Ержан.

12-летний исполнитель из Уральска прославился после победы в проекте «Голос. Дети» в России. Он сейчас с родителями проживает в Москве и учится в музыкальной академии Игоря Крутого.

«Мы в Москве почти 2 месяца. Нас в академии учат актерскому мастерству, хореографии, вокалу. Сам Игорь Крутой редко бывает в академии, так как он очень занят. Но преподаватели хорошие. Там я буду учиться 5 лет, а после хочу уехать в Италию», - отметил певец.

В столице России Ержан уже успел завести друзей.

«Да, еще не могу привыкнуть. Но я нашел друзей не только в академии, но и во дворе, с кем я часто играю. Но я скучаю по своим друзьям из Уральска. Скучаю ли по нашей кухне, да. Я люблю казы, и мама дома часто готовит бешбармак, кеспе и другие национальные блюда», - добавил Ержан.

Стоит отметить, что Ержан Максим 24 ноября выступит на «Детском Евровидении» в Польше. Сегодня он представил свои конкурсную песню и клип.

«Песня мне очень понравилась. Выучил на английском и казахском языках за неделю. Над песней мы работали вместе с мамой. Теперь посмотрим, что будет. Хочу выиграть», - сказал Е. Максим.

Добавим, что по условиям Junior Eurovision в финале конкурсанты должны исполнить новые, неопубликованные где-либо песни. Победитель определяется путем голосования телезрителей и жюри всех участвующих стран, в состав которого входят 5 человек – трое взрослых и двое детей.

В этом году в конкурсе примут участие 19 стран, в числе которых Албания, Армения, Австралия, Беларусь, Франция, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Мальта, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды, Украина и Уэльс.

Впервые «Junior Eurovision Song Contest» был проведен в 2003 году в Копенгагене (Дания) с участниками из 16 стран. Совместное определение победителя телезрителями и жюри стало возможным с 2008 года, до этого голосование осуществлялось зрителями во время трансляции.