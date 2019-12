Ержан Максим примет участие в фестивале «Зима-2019» в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Ержан Максим примет участие в фестивале «Зима 2019», который состоится в Баку 14 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предложение от организаторов фестиваля участвовать поступило около полутора месяца назад. Они видели выступления Ержана на различных мероприятиях, выступления им понравились, потом решили пригласить его. На фестиваль приглашаются талантливые дети, узнаваемые в международном масштабе. Также для участия здесь проводился отбор», - сказала мама Ержана Максима Гульмира Алибек.

«В связи с поступлением к нам многих предложений участвовать в различных концертах, мы некоторое время не могли ответить. Потом посовещались в семье, Ержан также счел нужным принять это предложение. Основными причинами, которые нас побудили участвовать, можно назвать, то, что у Ержан есть мечта и желание, чтобы он тоже как Димаш Кудайберген внес свою лепту в прославление казахской земли и узнаваемости страны в мире. В итоге посовещавшись, решили принять участие на этом фестивале», - отметила мама юного певца.

«Баку - это город, где родился и вырос великий Муслим Магомаев, песни которого мне нравится слушать и исполнять», - сообщил Ержан Максим.

«Этот фестиваль мирового уровня, и целью участия в нем является показать творчество казахского народа, а также внести вклад в прославление Казахстана», - отметила Гульмира Алибек.

Также она рассказала, что репертуар Ержана был отправлен организаторам фестиваля ранее, из него они выбрали для исполнения песню All by myself. Каждый участник исполнить по одной песне.

В ходе беседы также были затронуты творческие планы Ержана Максима на перспективу. Как отметила мама певца, в будущем, в первую очередь, намерены уделить большое внимание его творчеству, подготовить для него авторские песни. Также решено работать с автором песни «Арманнан қалма» Хамитом Шангалиевым и другими именитыми авторами.

Планируются концерты Ержана Максима, в этой связи рассматривается расширение его репертуара. После решения ряда вопросов рассматривают возможность создания осенью следующего года альбома Ержана Максима.

Напомним, что Международный детский фестиваль «Зима-2019» в этом году проводится в третий раз, он расширил географию участников. Наряду с азербайджанскими исполнителями на нем выступят участники различных международных конкурсов и фестивалей. В частности, Максим Ержан (Казахстан), Мария Магильная (Беларусь), Даниил Купч (Казахстан), Варвара Кошевая (Украина), Клара Рот (Франция), Хиггинс-Хумес Рафаэл и Кроу Шагуан (Великобритания). Всего на сцену выйдут 26 исполнителей. Участники будут награждены специальными дипломами.