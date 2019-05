Ержан Максим получит премию «Признание года» конкурса «Жас Өркен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юного казахстанского певца Ержана Максима наградят премией Первого Республиканского детского конкурса «Жас Өркен» «Признание года», передает МИА «Казинформ».

Этой приятной новостью поделился в своем Facebook автор и организатор конкурса Галым Байтук.

«Как вы знаете, Ержан Максим будет награждён почётной премией Первого Республиканского детского конкурса «Жас Өркен» «Признание года»! Это случилось благодаря гражданскому обществу, представители которого вышли с инициативой награждения нашего юного дарования», - сообщил он.

Он добавил, что гости церемонии вручения, которая пройдёт в Костанае 23 мая, смогут насладиться пением Ержана.

Напомним, Ержан Максим из города Уральска по результатам зрительского голосования занял второе место в финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети». Ержан Максим представлял команду Валерия Меладзе. В финале казахстанец исполнил песни Эрика Кармена All by Myself и Лары Фабиан Adagio.

Отметим, премией «Жас Өркен» будут награждены наиболее талантливые дети Казахстана в 13 номинациях: «Жас зерттеуші» (победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов), «Жас дарын» (Лучший актер), «Жас толағай» (Лучший спортсмен), «Жас патриот» (дети, проявившие свою доблесть), «Жас эколог», «Жас қанат» (Лучший певец), «Жас биші» (Лучший танцор), «Жас қалам» (Лучший писатель), «Жас блогер» (Лучший блогер, видеоблогер), «Үздік ерікті» (Лучший волонтер), «Жас ақын» (Лучший оратор), «Жас суретші» (Лучший художник), «Жас музыкант» (Лучший музыкант).