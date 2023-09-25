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    19:22, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ертуган Зейнуллинов одержал победу на Азиаде в первом боксерском поединке казахстанцев

    ертуган зейнуллинов
    Фото: Sports.kz

    Первым из казахстанских боксеров на Азиаде в Китае стартовал Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), со ссылкой на Sports.kz передает МИА «Казинформ».

    У мужчин в 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов встретился с представителем Иордании Обада Алкасбехом и победил его единогласным решением судей.

    Таким образом, Зейнуллинов вышел в 1/8 финала, где ему будет противостоять таджикистанский боксер Баходур Усмонов.

    Что касается первого соперника казахстанца на турнире, то Обада Алкасбех является двукратным призером чемпионата Азии: серебряные медали он завоевал в 2023 и 2019 годах. Также иорданец в 2014 году становился бронзовым призером Азиатских игр.

    Теги:
    Спорт
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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