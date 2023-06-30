Ернат Базил назначен новым акимом Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области Жетысу Ернат Базил назначен акимом города Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ернат Базил родился в 1978 году. Образование высшее. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати по специальностям – инженер-строитель, финансы.

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО «Корпорация Базис-А» в Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка. В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления строительства, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу.

С февраля 2023 года работал заместителем акима области Жетысу.

Ранее акимом Талдыкоргана был Асет Масабаев.