Ернар Баспаев назначен помощником Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ернар Баспаев родился в 1979 году в городе Гурьев (Атырау).

Выпускник Алматинской Казахской государственной юридической Академии.

По окончании вуза в 2001 году, работал в государственных органах – в Комитете по правам интеллектуальной собственности при МЮ и Верховном суде, руководителем Департамента юстиции по Атырауской области, руководителем аппарата акима Атырауской области, государственным инспектором Администрации Президента.