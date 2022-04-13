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    09:06, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Ернар Баспаев назначен помощником Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ернар Баспаев родился в 1979 году в городе Гурьев (Атырау).

    Выпускник Алматинской Казахской государственной юридической Академии.

    По окончании вуза в 2001 году, работал в государственных органах – в Комитете по правам интеллектуальной собственности при МЮ и Верховном суде, руководителем Департамента юстиции по Атырауской области, руководителем аппарата акима Атырауской области, государственным инспектором Администрации Президента.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Назначения Главная Актюбинская область
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