09:06, 13 Апрель 2022 | GMT +6
Ернар Баспаев назначен помощником Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ернар Баспаев родился в 1979 году в городе Гурьев (Атырау).
Выпускник Алматинской Казахской государственной юридической Академии.
По окончании вуза в 2001 году, работал в государственных органах – в Комитете по правам интеллектуальной собственности при МЮ и Верховном суде, руководителем Департамента юстиции по Атырауской области, руководителем аппарата акима Атырауской области, государственным инспектором Администрации Президента.