Ермухамет Ертысбаев покинул пост председателя Народной партии

Прежний председатель партии Ермухамет Ертысбаев подвел итоги работы за последние три года.

— Сегодня Народная партия — это место, куда идут за помощью. И это главный результат нашей работы, — отметил Ертысбаев.

Он подчеркнул, что партия последовательно поддерживает курс Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на построение Справедливого Казахстана и намерена и впредь вносить свой вклад в реализацию проводимых в стране политических и социально-экономических преобразований.

Говоря о смене руководства, Ертысбаев подчеркнул, что обновление является естественным этапом развития любой политической организации, особенно в условиях масштабных политических преобразований, которые переживает Казахстан после принятия новой Конституции.

— Любой этап развития требует обновления. Это естественный процесс, без которого невозможно движение вперед, — заявил он.

По итогам голосования делегаты избрали председателем Народной партии Казахстана Нурсултана Шоканова. Представляя нового председателя, Ертысбаев отметил, что Нурсултан Шоканов хорошо известен партийцам как человек, который прошел все основные этапы партийной работы — от руководства региональными структурами до участия в реализации ключевых организационных проектов партии. По его словам, он глубоко знает работу организации изнутри, обладает современным управленческим опытом и пользуется заслуженным уважением коллег.

Нурсултан Шоканов родился в Алматы в 1986 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности «Финансы», позднее получил степень Executive MBA в бизнес-школе IMD в Швейцарии. Профессиональную карьеру начал в международной аудиторской компании Ernst & Young. Затем занимал руководящие должности в нефтесервисной компании «Сандриллинг», где отвечал за корпоративные финансы, административное управление, проекты по слияниям и поглощениям, а также антикризисное управление.

С 2009 года занимается предпринимательской деятельностью. Возглавляет совет директоров OMIR Group — группы компаний, работающих в сфере общественного питания, доставки еды, ритейла, информационных технологий, производства и дистрибуции. Сегодня предприятия группы работают в шести городах Казахстана и четырёх странах.

С 2021 года Шоканов был депутатом маслихата Алматы VII и VIII созывов от Народной партии Казахстана, где возглавлял профильные комиссии по вопросам строительства, архитектуры, городской инфраструктуры, урбанистики и земельных отношений.

С декабря 2022 года он руководил Алматинским городским, а затем Алматинским областным филиалами Народной партии Казахстана.

В 2023 году возглавил Региональную палату предпринимателей «Атамекен» города Алматы, а позднее был избран членом Правления — заместителем председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Кроме того, Нурсултан Шоканов является президентом Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан.