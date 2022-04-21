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Ермухамбет Конуспаев назначен замминистра иностранных дел РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Апреля 2022, 12:41
Ермухамбет Конуспаев назначен замминистра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Конуспаев Ермухамбет Болатпекович назначен заместителем министра иностранных дел РК.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ермухамбет Конуспаев родился 8 октября 1976 года в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби и Рейнско-Вестфальский технический университет.

Свою дипломатическую карьеру начал в 2001 году с должности атташе департамента двустороннего сотрудничества МИД РК. Работал в посольствах РК в Германии и Австрии. В 2008 году был старшим консультантом в Комитете по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК. После занимал должность заместителя директора департамента внешнеэкономической политики, а в 2017 году назначен директором департамента евразийской интеграции МИД РК.
До назначения заместителем министра иностранных дел Казахстана с августа 2019 года был генеральным консулом РК во Франкфурте-на-Майне. Имеет дипломатический ранг советника I класса.

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