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Ермек Маржикпаев: В Акмолинской области планируется построить  5 тысяч квартир

12 Февраля 2020 11:53
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Ермек Маржикпаев: В Акмолинской области планируется построить  5 тысяч квартир

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече с населением аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о реализации проектов в сфере строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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В целях обеспечения семей собственным жильем в области реализуются различные программы, доступные разным категориям населения.

«С 2017 года действует государственная программа «Нұрлы Жер», по которой мы идем с опережением. Всего, за период реализациипрограммы квартирный вопрос решили более 13 тыс.семей. В 2019 году введено 4 650 квартир. За счет бюджетных средств построено 9 арендных и 11 кредитных домов», - отметил руководитель региона.

В планах региона на этот год - обеспечение жильем порядка 5 тыс семей или более 5 тыс. квартир. Строительством 19-ти арендных домов будут охвачены 10 регионов области, где планируется построить 867 квартир.

«Новые возможности и спрос на приобретение жилья дала программа жилищного кредитования «7-20-25». Акмолинская область с начала старта программы стабильно занимает лидирующие позиции - одобрены 574 заявки», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

К слову, создана отдельная очередь для малоимущих и многодетных семей, которым будут распределены 172 арендные квартиры, это вдвое больше, чем в прошлом году.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Строительство,
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