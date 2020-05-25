Ермек Маржикпаев посетил Жаксынский, Жаркаинский и Есильский районы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил Жаксынский, Жаркаинский и Есильский районы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Жаксынском районе аким области ознакомился с ходом ремонта средней школы и строительства физкультурно-оздоровительный комплекса в селе Белагаш. На работы в Белагашской СШ из областного бюджета выделено более 142 миллионов тенге. Работы планируют завершить в августе текущего года. Глава региона поручил подрядчикам сдать объект качественно и в срок, а педагогическому персоналу – повысить качество образования в учебном учреждении.

Возведение спортивного учреждения идёт за счёт собственных средств ТОО «Агрофирма TNK». В селе активно занимается спортом местная молодёжь.

«Строительство объекта позволит готовить будущих олимпийских чемпионов», – отметил Ермек Маржикпаев.

Далее руководитель региона ознакомился с посевной ТОО «Запорожье», где планируют засеять зерновые и зернобобовые культуры на площади более 44 тыс. га.

Проинспектировав ход посевной аким области обратил внимание на необходимость круглогодичного трудоустройства местного населения.

«Люди должны работать круглый год. Сейчас нужно развивать животноводство, в настоящее время выделяем неплохие средства. Субсидии выплачиваются товаропроизводителям на развитие племенного животноводства,в том числе улучшение породных и продуктивных качеств. Также нужно вести селекционную и племенную работу с маточным поголовьем. Мы б удем помогать в реализации мер государственной поддержки развития сельского хозяйства» , – отметил Е. Маржикпаев.

Далее глава региона ознакомился с ходом весенне-полевых работ ТОО «Темирлан» в Жаркаинском районе, которое занимается не только земледелием, но и развитием животноводства. В селе Тасоткель молочный завод производит от 3 до 17 тонн продукции в сутки: молоко, кефир, творог, сметана, масло. Кроме того, предприятие за счет своих средств в родном ауле отремонтировало здание школы и Дом культуры со спортзалом.

Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом реконструкции 60-квартирного жилого дома в Державинске. Объект сдадут к концу года, из облбюджета выделили 265,8 млн. тенге.

В рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» проводится капитальный ремонт здания интерната, текущий ремонт фасада и замена ограждения школы имени Акпана Укубаева в общей сумме на 240 млн. тенге.

Ермек Маржикпаев побывал на поле и току ТОО «Ново-Приречное» Есильского района. Оно является одним из крупнейших сельхозпредприятий района, площадь сельхозугодий составляет 48 тыс. га.

В Есильском районе также идет ремонт средних школ №1 и 2 в райцентре. А для Есильской районной больницы в этом году были приобретены реанимобиль и новое медоборудование на сумму 70 миллионов тенге. Аким области поблагодарил фонд Булата Утемуратова за оказанную финансовую поддержку, благодаря которому обновлено материально-техническое оснащение медицинского учреждения.

В райцентре продолжается ремонт улично-дорожной сети. На реализацию проекта по «Дорожной карте занятости 2020» выделено 50 млн. тенге. Работы запланировано завершить в мае.