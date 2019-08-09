Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом строительства кафедрального собора в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев совместно с епископом Серапионом Кокшетауским и Акмолинским осмотрел ход строительства православного храма в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Руководитель региона обсудил с подрядчиком вопросы строительства. В настоящее время идут наружная отделка собора, облицовка цоколя. Установлены купола и колокол, подведены инженерные сети. На сегодняшний день объем выполненных строительно-монтажных работ составил 70%. Внутреннюю роспись храма планируют начать со следующего года.

Строительство кафедрального собора ведется на добровольные пожертвования организаций, трудовых коллективов и частных лиц. Ожидается, что величественный храм, расположенный в живописном месте на берегу залива, станет еще одним украшением архитектурного облика областного центра.