Ермек Маржикпаев: объемы производства и переработки сельхозпродукции будут наращиваться

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе отчетной встречи перед населением, прошедшей в онлайн формате, проинформировал о достижениях и дальнейших планах развития региона в сфере сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Несмотря на пандемию и ограничительные меры, по итогам прошедшего года в сельскохозяйственной отрасли обеспечен устойчивый рост почти на 13% – это наиболее высокий показатель в отрасли за последние 10 лет.

«Аграриями области собрано 5,2 млн. тонн зерна при средней урожайности 11,8 ц/га, что составляет четверть валового сбора по республике. На пшеницу третьего класса приходится более

90%. Причем, качество урожая по классности и клейковине значительно выше, чем в прошлом году», - отметил руководитель области.

По словам Ермека Маржикпаева, за прошедший год в отрасль привлечено более 62-х млрд. тенге частных инвестиций, что на 18% выше уровня 2019 года.

«Введено 40 новых инвест проектов, расширяют мощность действующие предприятия. Среди них –

модернизация молокоперерабатывающего завода ТОО Гормолзавод» мощностью 150 тонн в сутки, создание комбикормового завода мощностью 28 тыс. тонн в год ТОО «ММК Аян» Аршалынского района», - добавил аким области.

Завершено строительство племенного репродуктора на 4,5 тыс. голов крупно-рогатого скота ТОО «Burabay Astyq» и откормплощадки мощностью 5 тыс. голов ТОО Биборд».

С целью развития животноводства в регионе реализуется проект по созданию и развитию мясного кластера - создано

97 мясных и 18 молочно-товарных ферм, у отечественных племенных хозяйств приобретено порядка 10 тыс. голов высокопродуктивного скота.

Как резюмировал Е.Маржикпаев, реализуемые мероприятия позволят обеспечить продовольственную безопасность в посткризисный период, благодаря государственной поддержке продолжится реализация проектов, которые будут направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией и рост их экспорта.











