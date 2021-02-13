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    20:27, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Ермек Маржикпаев: объемы производства и переработки сельхозпродукции будут наращиваться

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе отчетной встречи перед населением, прошедшей в онлайн формате, проинформировал о достижениях и дальнейших планах развития региона в сфере сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Несмотря на пандемию и ограничительные меры, по итогам прошедшего года в сельскохозяйственной отрасли обеспечен устойчивый рост почти на 13% – это наиболее высокий показатель в отрасли за последние 10 лет.

    «Аграриями области собрано 5,2 млн. тонн зерна при средней урожайности 11,8 ц/га, что составляет четверть валового сбора по республике. На пшеницу третьего класса приходится более

    90%. Причем, качество урожая по классности и клейковине значительно выше, чем в прошлом году», - отметил руководитель области.

    По словам Ермека Маржикпаева, за прошедший год в отрасль привлечено более 62-х млрд. тенге частных инвестиций, что на 18% выше уровня 2019 года.

    «Введено 40 новых инвест проектов, расширяют мощность действующие предприятия. Среди них –

    модернизация молокоперерабатывающего завода ТОО Гормолзавод» мощностью 150 тонн в сутки, создание комбикормового завода мощностью 28 тыс. тонн в год ТОО «ММК Аян» Аршалынского района», - добавил аким области.

    Завершено строительство племенного репродуктора на 4,5 тыс. голов крупно-рогатого скота ТОО «Burabay Astyq» и откормплощадки мощностью 5 тыс. голов ТОО Биборд».

    С целью развития животноводства в регионе реализуется проект по созданию и развитию мясного кластера - создано

    97 мясных и 18 молочно-товарных ферм, у отечественных племенных хозяйств приобретено порядка 10 тыс. голов высокопродуктивного скота.

    Как резюмировал Е.Маржикпаев, реализуемые мероприятия позволят обеспечить продовольственную безопасность в посткризисный период, благодаря государственной поддержке продолжится реализация проектов, которые будут направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией и рост их экспорта.





    Теги:
    Сельское хозяйство Акимат Акмолинская область
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