Ермек Кошербаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также перспективы дальнейшего взаимодействия стран-участниц.

Ермек Кошербаев представил подходы Казахстана по ключевым направлениям сотрудничества в рамках СНГ и высказал предложения, направленные на повышение эффективности деятельности организации.

Особое внимание было уделено вопросам международного и торгово-экономического партнерства, развитию цифровой и транспортно-транзитной инфраструктуры, а также другим перспективным сферам взаимодействия.

По итогам заседания был согласован ряд документов в области безопасности, правоохранительного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Они будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ запланировано в Калининграде в апреле 2026 года.

Ермек Кошербаев был назначен министром иностранных дел РК 26 сентября 2025 года.