    00:45, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ермек Кошербаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

    Ермек Кошербаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Фото: Министерство иностранных дел РК

    Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

    Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также перспективы дальнейшего взаимодействия стран-участниц.

    Ермек Кошербаев представил подходы Казахстана по ключевым направлениям сотрудничества в рамках СНГ и высказал предложения, направленные на повышение эффективности деятельности организации.

    Особое внимание было уделено вопросам международного и торгово-экономического партнерства, развитию цифровой и транспортно-транзитной инфраструктуры, а также другим перспективным сферам взаимодействия.

    По итогам заседания был согласован ряд документов в области безопасности, правоохранительного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Они будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе.

    Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ запланировано в Калининграде в апреле 2026 года.

    Ермек Кошербаев был назначен министром иностранных дел РК 26 сентября 2025 года.

    Анастасия Палагутина
    Автор
