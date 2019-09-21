Ерлик Али назначен Национальным координатором по вопросам деятельности ШОС от Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Национального координатора по вопросам деятельности ШОС от Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Али Ерлик Шакирович, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан», - говорится в тексте Распоряжения Президента РК.