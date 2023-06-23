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Ерлану Карину доложили о проблемах Института археологии имени Маргулана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 16:18
Ерлану Карину доложили о проблемах Института археологии имени Маргулана Фото: akorda.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин ознакомился с работой Института археологии имени А.Х. Маргулана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как известно, Глава государства на II заседании Национального курултая дал поручение создать необходимые условия для модернизации и обеспечения должной работы Института, обеспечив его соответствующими ресурсами.

Ерлан Карин ознакомился с лабораториями, фондохранилищем, архивом и библиотекой Института, с результатами проведенного текущего ремонта здания.

Затем Государственный советник провел совещание, на котором генеральный директор Института Акан Онгар доложил об имеющихся проблемах и предлагаемых путях их решения.

По итогам совещания Ерлан Карин определил государственным органам ряд конкретных задач по выполнению поручения Президента.


Алматы   Акорда   Ерлан Карин   Археология  
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