Ерлану Карину доложили о проблемах Института археологии имени Маргулана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин ознакомился с работой Института археологии имени А.Х. Маргулана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как известно, Глава государства на II заседании Национального курултая дал поручение создать необходимые условия для модернизации и обеспечения должной работы Института, обеспечив его соответствующими ресурсами.

Ерлан Карин ознакомился с лабораториями, фондохранилищем, архивом и библиотекой Института, с результатами проведенного текущего ремонта здания.

Затем Государственный советник провел совещание, на котором генеральный директор Института Акан Онгар доложил об имеющихся проблемах и предлагаемых путях их решения.

По итогам совещания Ерлан Карин определил государственным органам ряд конкретных задач по выполнению поручения Президента.