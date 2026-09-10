Ерлан Туралиев назначен акимом Жалагашского района Кызылординской области

По согласованию с Администрацией Президента РК и Жалагашским районным маслихатом распоряжением акима Кызылординской области Ерлан Туралиев назначен акимом Жалагашского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ерлан Туралиев родился в 1977 году в Кызылорде. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Экономика и менеджмент».

Трудовой путь начал менеджером в акционерном обществе «Фармация», после чего занимал различные должности в государственных органах и частном секторе.

В 2004–2013 годах работал главным инспектором аппарата акима области, заместителем акима Кызылорды, заместителем руководителя областного управления строительства, руководителем этого управления, а также советником акима области.

В 2013–2020 годах работал директором частной строительной компании, первым заместителем генерального директора РГП «Госэкспертиза» и заместителем председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

С апреля 2022 года занимал должность руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области.

Напомним, в июле был назначен аким Жанакорганского района Кызылординской области. Нового главу района представил аким области Мурат Ергешбаев.